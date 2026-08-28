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Самара примет участников международного фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»

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2 сентября 2026 года в Самару прибудут участники международного Фестиваля-лаборатории «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2026».

2 сентября 2026 года в Самару прибудут участники международного Фестиваля-лаборатории «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2026». Фестиваль пройдёт в формате творческого экспериментального путешествия.

С 1 по 7 сентября на борту теплохода «Александр Попов» участники будут работать над сценическими эскизами в необычных условиях речного круиза с заходами в города Приволжского федерального округа – Саратов, Самару, Казань и Нижний Новгород, а также в Кострому (Центральный федеральный округ). Тема фестиваля 2026 года – «Дни русской литературы на Волге». Программа посвящена юбилейным датам выдающихся деятелей русской культуры: от Булгакова и Лескова до Кандинского и Малевича.

Торжественное открытие международного культурно-образовательного проекта «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026» состоится 31 августа в Саратовском театре кукол «Теремок». Фестиваль-лаборатория, ставший победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, объединит на одной сцене студентов и преподавателей ГИТИСа, театральных вузов Приволжья и Центрального федерального округа, лауреатов окружного фестиваля «Театральное Приволжье» и молодых актёров из Китая и Кыргызстана.

В церемонии открытия примут участие заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев, руководитель проекта, директор АНО «Центр образовательных и культурных программ «Атмосфера впечатлений» Янина Незванкина и почётные гости.

«Проект является уникальной возможностью для молодых актеров любительских театров, студентов профильных учреждений поработать семь дней в атмосфере творческого единства, обменяться опытом и вдохновляться творческим наследием великих русских классиков. Это коллаборация объединяет традиции и современность, создает новый диалог между культурами и укрепляет международное театральное сотрудничество», – отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

В день открытия зрители увидят два эскиза по произведениям Михаила Булгакова: «Дьяволиада» (режиссёр – Пётр Алексеенко) и «Багровый остров» (режиссёр – Андрей Соловьёв).   1 сентября теплоход с участниками фестиваля отправится из Саратова в творческий круиз по городам ПФО. Показы эскизов, подготовленных 12 молодыми режиссёрами-выпускниками и студентами ГИТИСа, состоятся 2 сентября в Самаре (КЦ «Дирижабль»), 3 сентября в Казани (РЦ «Созвездие – Йолдызлык»), 6 сентября в Костроме (Драмтеатр им. А.Н. Островского), 7 сентября в Нижнем Новгороде (ТЮЗ).

В проекте примут участие студенты и выпускники режиссёрского, актёрского, сценографического и театроведческого факультетов ГИТИСа, лауреаты фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье» из Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Пензенской, Самарской и Саратовской областей, а также студенты-актёры из Китая и Кыргызстана – участники международной стажировки по изучению русской театральной школы. На борту теплохода участников ждут мастер-классы от ведущих педагогов ГИТИСа по актёрскому мастерству, сценической речи и движению, лекции по истории русского театра и системе Станиславского, тематические встречи со студентами и преподавателями театральных вузов.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Российского института театрального искусства – ГИТИС, Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО. 

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