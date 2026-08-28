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️️Более 300 тольяттинцев приняли участие в акции по профилактике рака кожи

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Отделение медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера на постоянной основе организует профилактические акции в городах и районах региона.

Отделение медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера на постоянной основе организует профилактические акции в городах и районах региона. В 2026 году акции по профилактике и диагностике новообразований кожи прошли в Самаре, Кинеле и Жигулёвске, а 27 августа состоялась акция в Тольятти. На территории парка «Малая Родина» была организована работа палатки здоровья.

Мероприятие проведено совместно со специалистами Тольяттинского кожно-венерологического диспансера при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.

Цель акции – выявить злокачественные новообразования кожи на ранних стадиях и привлечь внимание жителей к своему здоровью.

«В акции принимали участие онколог и дерматовенеролог, они провели консультативный прием, скрининговое обследование и рассказали о факторах риска и профилактике заболевания», – отметила заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева.

Всего в акции приняли участие 386 человек, специалистами было осмотрено 286, 74 из них направлено на дополнительное обследование.

«Скрининговое обследование включает в себя наружный осмотр кожных покровов и дерматоскопию, особое внимание уделяется новообразованиям кожи. Жители городского округа Тольятти могут обратиться в кожно-венерологический диспансер, где пройдут осмотр и получат консультацию специалиста. При подозрении на злокачественное новообразование пациенты направляются в центры амбулаторной онкологической помощи», - подчеркнула заместитель главного врача по медицинской части Тольяттинского кожно-венерологического диспансера Елена Горева.

Системная работа по раннему выявлению болезней, профилактике и формированию здоровых привычек позволяет не просто оказывать медицинскую помощь, но и сохранять высокое качество жизни. Это направление полностью соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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