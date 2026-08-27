Плавание и йога: комфортная беременность с пользой для здоровья

Посильная физическая активность – залог бодрости и отличного настроения. Во время беременности физическая культура и спорт, если нет противопоказаний, обеспечивают хорошее самочувствие и прекрасное настроение.

Заместитель главного врача по детству и родовспоможению, врач-акушер-гинеколог Новокуйбышевской центральной городской больницы Виктория Петянова:

«В первый триместр беременности занятия физкультурой и спортом не должны содержать резких движений и тряски. Поднятие тяжестей нужно категорически исключить. В первые недели подойдут различные виды йоги и ходьба. С 14 недели разрешены те же виды спорта, что и до этого срока, но с ограничением: позы лежа на спине запрещаются, так как ведут к снижению поступления кислорода к плоду. Наиболее предпочтительны йога и пилатес, плавание в спокойном темпе и аквааэробика, неспешные пешие прогулки. В третьем триместре физические нагрузки должны быть максимально щадящими. Оптимальным занятием на этом сроке станет плавание и ходьба в спокойном темпе.

К активным видам спорта при беременности нужно относиться с осторожностью. И учитывать течение беременности, срок и физическую форму.

На любых сроках подойдёт лёгкая утренняя гимнастика, если нет противопоказаний.

Утренняя гимнастика является отличной оздоровительной процедурой, эффект которой распространяется на весь организм. Продолжительность такой гимнастики должна быть 10 - 15 минут. Физкультуру лучше выполнять до завтрака. Упражнения нужно включить достаточно простые, например, комплексы суставной гимнастики, которые выполняются легко, без нагрузки на организм. Такие упражнения помогут организму беременной окончательно проснуться и простимулируют в первую очередь работу дыхательной, лимфатической и сердечно-сосудистой систем, подарят хорошее настроение и залог бодрости духа на целый день».

Фото: минздрав СО