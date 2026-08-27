МЧС СО: правила безопасности у воды все еще остаются критически важными

Лето подходит к концу, но жители региона продолжают активно отдыхать у водоемов. Теплая погода не отменяет рисков, и правила безопасности у воды все еще остаются критически важными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Статистика с 1 июня 2026 года:

42 происшествия на воде;

35 погибших (из них 11 детей);

26 человек удалось спасти, благодаря оперативной помощи.

Специалисты МЧС России напоминают главные правила:

- выбирайте для отдыха только оборудованные пляжи.

- никакого алкоголя: он притупляет внимание и реакцию.

- соблюдайте границы: не заплывайте за буйки и держитесь подальше от судов и причалов.

- откажитесь от купания в темное время суток и при плохой погоде.

- не ныряйте в незнакомых местах — на дне могут быть опасные предметы.

- контролируйте детей: ребенок должен быть под присмотром, даже если он просто играет у кромки воды.

- осторожнее с надувными средствами: матрасы и круги легко уносит течением или ветром.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области