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МЧС СО: правила безопасности у воды все еще остаются критически важными

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Безопасность на воде: статистика летнего сезона в Самарской области.

Лето подходит к концу, но жители региона продолжают активно отдыхать у водоемов. Теплая погода не отменяет рисков, и правила безопасности у воды все еще остаются критически важными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Статистика с 1 июня 2026 года:

42 происшествия на воде;

35 погибших (из них 11 детей);

26 человек удалось спасти, благодаря оперативной помощи.

Специалисты МЧС России напоминают главные правила:

- выбирайте для отдыха только оборудованные пляжи.

- никакого алкоголя: он притупляет внимание и реакцию.

- соблюдайте границы: не заплывайте за буйки и держитесь подальше от судов и причалов.

- откажитесь от купания в темное время суток и при плохой погоде.

- не ныряйте в незнакомых местах — на дне могут быть опасные предметы.

- контролируйте детей: ребенок должен быть под присмотром, даже если он просто играет у кромки воды.

- осторожнее с надувными средствами: матрасы и круги легко уносит течением или ветром.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Теги: МЧС Самара

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