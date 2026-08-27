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В ГД рассказали об увеличении осенью 2026 года пенсий у некоторых категорий пенсионеров 

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Депутат Алексей Говырин: этой осенью у некоторых россиян вырастут пенсии.

Осенью 2026 года у нескольких категорий пенсионеров могут увеличиться выплаты. Об этом 27 августа сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, пишут "Известия".

По его словам, наиболее заметное изменение ожидается с 1 октября. Проект постановления правительства предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств на 4%. В соответствии с законодательством вслед за этим пересчитываются и военные пенсии.

Парламентарий уточнил, что при достижении 80 лет получателям страховой пенсии фиксированная выплата увеличивается на 9584,69 рубля.

«Одновременно назначается надбавка на уход 1413,86 рубля. Такие же суммы применяются при установлении I группы инвалидности, если соответствующее повышение раньше отсутствовало. Получателям государственных и социальных пенсий при 80-летии или I группе назначается надбавка на уход 1470,64 рубля по ст. 18.1 закона № 166-ФЗ. Появление нетрудоспособного иждивенца дает прибавку 3194,90 рубля за каждого, максимум учитываются трое», — объяснил парламентарий в беседе с RT.

Говырин также отметил, что за 15 лет работы на Крайнем Севере фиксированная выплата повышается на 4792,35 рубля, а за 20 лет в приравненных к нему местностях — на 2875,41 рубля. При наличии 30 лет сельского стажа положена доплата в размере 2396,17 рубля.

Кроме того, после увольнения работающему пенсионеру пересчитывают выплату с учетом пропущенных индексаций. С 1 ноября также запланирован пересмотр специальных доплат бывшим членам летных экипажей и работникам угольной промышленности. Размер этих выплат зависит от объема специальных взносов, поступивших от работодателей за предыдущий квартал.

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