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В регионе появилась дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями
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В регионе появилась дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями

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Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области учредило новое структурное подразделение – отдел управления ООПТ и развития экологического туризма – организовано в структуре подведомственного минприроды учреждения «Природоохранный центр».

Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области учредило новое структурное подразделение – отдел управления ООПТ и развития экологического туризма – организовано в структуре подведомственного минприроды учреждения «Природоохранный центр». Его главная задача – упорядочить работу по сохранению уникальных природных комплексов региона и перевести стихийный, зачастую разрушительный туризм в цивилизованное русло.
Необходимость создания специализированной структуры вызвана растущей рекреационной нагрузкой на наиболее посещаемые памятники природы. Сегодня в Самарской области насчитывается 214 особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью более 102 тысяч гектаров, что сопоставимо с половиной площади ООПТ федерального значения в регионе. Ученые и экологический надзор ведут постоянный мониторинг за состоянием экосистем, но охранный статус не всегда спасает их от хаотичного потока посетителей. 
«Для нас развитие памятников природы – это не увеличение техногенной нагрузки, а сохранение природы от стихийного туризма. Речь идет исключительно об организации цивилизованных экологических маршрутов, навигации, а в некоторых случаях – об ограничительных мерах для сохранения хрупких экосистем», – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов
Новая дирекция сосредоточится на натурной охране памятников природы и регулировании потоков посетителей. Специалисты сформируют строго обозначенные экскурсионные маршруты, проведут перерасчёт предельно допустимой рекреационной нагрузки для ключевых объектов с учётом новых троп и внедрят лимиты посещения, чтобы обеспечить приоритет природоохранного статуса территорий. В планах также обустройство инфраструктуры экотуризма – разработка четырёх экологических троп, установка навигационных и информационных щитов. 
Важным элементом работы станут экономические механизмы охраны. Будет разработана система расчёта платы за пользование экскурсионными маршрутами, а полученные средства направят на поддержание и сохранение территорий. Кроме того, создание дирекции открывает новые возможности для привлечения внебюджетного финансирования – наличие профильной структуры позволит участвовать в грантовых конкурсах и привлекать средства на развитие ООПТ. Такой подход находит понимание у бизнес-сообщества – компания, работающая рядом с «Подвальскими террасами», предложила партнёрство на принципах устойчивого развития, включая отказ от моторизованного транспорта и регулярные волонтёрские уборки. 
«Любая деятельность на памятниках природы возможна исключительно в формате сохранения ландшафта. Никакое строительство в границах ООПТ невозможно – территория под защитой государства. Экотропы возможны лишь в виде навигации и информационных табличек, без настилов и тяжелых конструкций, а вся перспективная инфраструктура – визит-центр, места отдыха – только за границами территорий», – подчеркнул министр.
По словам Артема Ефимова, важен баланс между сохранением окружающей среды и содействием предпринимательству. Создание единой дирекции ООПТ – системный шаг, который позволит сохранить уникальную природу Самарской области для будущих поколений, одновременно развивая цивилизованный экологический туризм. 

Теги: Самара Экология

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