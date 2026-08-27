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Форум «Вместе победим» объединил более 2000 ветеранов СВО и членов их семей из всех регионов России

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Всероссийский форум ветеранов специальной военной операции «Вместе победим» в 2026 году проходит с 26 по 28 августа в Москве.

Всероссийский форум ветеранов специальной военной операции «Вместе победим» в 2026 году проходит с 26 по 28 августа в Москве. Он объединил более 2000 защитников и членов их семей. Организаторами форума выступают Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества», Российское общество «Знание» и мэрия Москвы.
В этом году в рамках форума «Вместе победим» участников ждут деловая, фестивальная, выставочная и детская программы.
В рамках деловой программы участники обсудят вопросы возвращения ветеранов в мирную жизнь, реабилитации, трудоустройства, адаптации ветеранов через спорт, вопросы воспитания подрастающего поколения, роль участников СВО в работе органов государственной и муниципальной власти. 
Просветительская программа включает лекции и мотивационные встречи с Героями России, олимпийскими чемпионами, военными корреспондентами, актерами театра и кино. Также приглашены ведущие исполнители российской эстрады.
Впервые в рамках форума «Вместе победим» запланирована детская программа, которая включает в себя познавательные лекции, экспозицию Движения Первых, увлекательные мастер-классы и квизы.
Возможности для восстановления здоровья, новейшие технологии в сферах протезирования и реабилитации представят партнеры Государственного фонда «Защитники Отечества». 
Cамарскую область на форуме представляют 10 ветеранов специальной военной операции и член семьи участника СВО. 
«Возможность участвовать в таком масштабном событии – это не только честь, но и способ показать, что герои нашего времени всегда рядом, а поддержка семьи и государства дает силы двигаться вперед. Уверен, что все увиденное и услышанное мы обязательно применим в Самаре, чтобы наши ветераны, их семьи и дети чувствовали заботу на самом высоком уровне», – подчеркнул Владимир Харьков, ветеран СВО, выпускник региональной программы «Школа героев», инициированной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. 
«Искренне признателен фонду "Защитники Отечества" за доверие и за ту колоссальную работу, которая сделала этот форум событием года. Для нас это не просто представительская миссия – это возможность заявить о нашем регионе, но главное – увезти с собой практический опыт и технологии, которые помогут нам выстроить ещё более сильную систему поддержки в Самарской области. Спасибо за этот шанс!», – прокомментировал Владимир Страусс, также выпускник «Школы героев».
Почётным представителем Самарской области на форуме стала член семьи участника СВО Татьяна Пузырева. Она выступила перед аудиторией с темой поддержки семей участников СВО с детьми и духовной и психологической реабилитации вместе с советником председателя фонда «Защитники Отечества» Светланой Грохотовой. Этот диалог обозначил пути решения проблем, с которыми сегодня сталкиваются тысячи родных наших защитников. Также поговорили о важности поддержки паломнических смен в регионах.
Татьяна Пузырева - педагог по образованию. Занималась волонтерской деятельностью, оказывая помощь и поддержку в домах престарелых и детском интернате для инвалидов. Особое место в жизни Татьяны занимает духовное развитие. Она прошла уникальную духовно-психологическую смену в паломническом центре на базе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря – одного из главных духовных центров России. Также она обогатила свой опыт посещением паломнического центра в Винновке на базе Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря Самарской области, где смогла глубже проникнуться традициями православной психологии.
Сегодня Татьяна Пузырева не просто хранит полученные знания – она активно интегрирует их в свою повседневную работу и общественную деятельность, уже транслируя накопленный опыт на уровне регионов.
Всероссийский форум «Вместе победим» направлен на поддержку ветеранов CBO и их близких, укрепление духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти. Ежегодно в нем принимают участие ветераны CBO и их семьи, члены семей погибших защитников со всей страны.

 

 

Фото:  Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

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