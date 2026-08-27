В регионе обновили 125 придомовых и общественных территорий

Я нашел ошибку
Главные новости:
Реализация принципа «равный – равному» — вариант, когда консультантами являются бывшие участники специальной военной операции. Сейчас в формате «равный – равному» в кадровых центрах работают 24 человека.
Вячеслав Федорищев провел встречу с карьерными консультантами, работающими в формате «равный - равному» с ветеранами СВО
Врач-акушер-гинекологВиктория Петянова: во время беременности физкультура и спорт, если нет противопоказаний, обеспечивают хорошее самочувствие и прекрасное настроение
Плавание и йога: комфортная беременность с пользой для здоровья
Депутат Алексей Говырин: этой осенью у некоторых россиян вырастут пенсии.
В ГД рассказали об увеличении осенью 2026 года пенсий у некоторых категорий пенсионеров 
27 августа на заседании Думы городского округа Самара был утвержден ряд изменений в структуре администрации города.
В Самаре утвердили изменения в структуре городской администрации
В Самаре подходит к завершению работа по обновлению дорожной разметки вблизи образовательных учреждений. Всего к 1 сентября разметка «Пешеходный переход» и «Дети» будет нанесена на 168 участках дорог вдоль образовательных организаций. 
Разметку пешеходных переходов у самарских школ обновляют ко Дню знаний 
В среду, 26 августа 2026 года, первый заместитель губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева провел заседание штаба по обеспечению топливом.
На заседании областного штаба обсудили обеспечение топливом школьных автобусов и малой коммунальной техники
Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области учредило новое структурное подразделение – отдел управления ООПТ и развития экологического туризма – организовано в структуре подведомственного минприроды учреждения «Природоохранный центр».
В регионе появилась дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями
Сотрудниками Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе профилактических рейдовых мероприятий выявлены 7 несовершеннолетних, находившихся в несанкционированных местах для купания. 
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте привлекли к административной ответственности родителей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.28
-0.18
EUR 98.29
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
 26 августа в самарском зоопарке расскажут о необычной рыбке
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В регионе обновили 125 придомовых и общественных территорий

234
В Самарской области продолжается обновление общественных пространств в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Самарской области продолжается обновление общественных пространств в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Новый облик уже получили 125 объектов благоустройства: 55 общественных территорий и 70 дворовых пространств.

Работы уже завершены в городе Жигулёвске, а также в населённых пунктах Алексеевка, Исаклы, Глушицкий, Новое Усманово, Красноармейское, Ленинское, Пестравка, Приволжье, Суходол, Варламово, Шигоны, Екатериновка, Черновка, Алькино, Ильмень, Рамено, Новая Рачейка, Богдановка и на железнодорожной станции Звезда.

Среди реализованных проектов — 13 парков и скверов, 12 пешеходных зон, 4 детские и 1 спортивная площадка, а также территории, прилегающие к значимым общественным объектам. Среди ярких примеров — смотровая площадка на берегу Волги в Приволжье, универсальная детско-спортивная площадка «Для всех» в микрорайоне В-1 Жигулёвска, набережная у сквера «Молодёжный» в Обшаровке, скейт-парк в Рощинском (у ГБОУ СОШ «Образовательный центр») и первый этап благоустройства «СВОЕЙ территории» на улице Советской в посёлке Варламово.

В ближайшее время работы завершатся ещё на 44 общественных территориях — их готовность превышает 80%.

Работы по благоустройству дворовых территорий уже завершены в Жигулёвске, Сызрани, Безенчуке, Рощинском, Пестравке, Сергиевске, Суходоле, посёлках Междуреченск-2 и Варламово-1 (Сызранский район), а также в посёлке Пионерский Шигонского района. Завершается благоустройство дворов в Самаре, Кинеле, Новокуйбышевске и Похвистнево.

Благоустройство общественных территорий в Самарской области стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализация которого ведётся с привлечением средств федерального и регионального бюджетов. Общественные пространства выбраны жителями региона по итогам онлайн-голосования на портале Госуслуг в 2025 году.

Всего с 2019 по 2025 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самарской области было благоустроено 1041 общественное пространство и 1940 дворовых территорий. А в 2026 году в регионе благоустроят более 230 объектов: 131 общественную территорию и 102 двора.

Дополнительно в этом году в Самарской области создаются 4 новых объекта благоустройства, которые стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

- аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья в Сызрани;

- новая интерпретация сквера «Голубые ели» в Новокуйбышевске;

- благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры имени А.М. Горького (1-й этап) в Чапаевске;

- аллея мечты. Благоустройство по ул. Ленина от Кирпичного переулка до спуска Вознесенской церкви (1-й этап) в Октябрьске.

 

Фото:   министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Реализация принципа «равный – равному» — вариант, когда консультантами являются бывшие участники специальной военной операции. Сейчас в формате «равный – равному» в кадровых центрах работают 24 человека.
27 августа 2026  20:52
Вячеслав Федорищев провел встречу с карьерными консультантами, работающими в формате «равный - равному» с ветеранами СВО
26
В среду, 26 августа 2026 года, первый заместитель губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева провел заседание штаба по обеспечению топливом.
27 августа 2026  18:19
На заседании областного штаба обсудили обеспечение топливом школьных автобусов и малой коммунальной техники
211
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
27 августа 2026  12:47
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
342
Заявки на участие в программе «Мама-предприниматель» подали более 200 жительниц Самарской области
27 августа 2026  12:42
Заявки на участие в программе «Мама-предприниматель» подали более 200 жительниц Самарской области
364
В Самаре и Тольятти прошли ярмарки вакансий для сотрудников пострадавшего склада Вайлдберриз
27 августа 2026  11:13
В Самаре и Тольятти прошли ярмарки вакансий для сотрудников пострадавшего склада Вайлдберриз
367
Весь список