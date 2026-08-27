Более 200 детей познакомились с азами оказания первой помощи в Самаре

В Самаре в рамках проекта «Первая помощь с нами» АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области» более 200 детей познакомились с базовыми навыками оказания первой помощи. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов — в этом году обучение доступно не только взрослым, но и подросткам.



«Обучать первой помощи важно с детства, – рассказала старший инструктор проекта «Первая помощь с нами» Юлия Рябова. – В рамках проекта мы проводим обучающие семинары для детей. Это не полноценный 16‑часовой курс, но даже за несколько занятий можно задать верный вектор: научить ребенка не растеряться в критической ситуации, правильно оценить обстановку и действовать уверенно. Мы объясняем детям, что первая помощь — это не медицина, что ее может оказать каждый. Главное — позаботиться о собственной безопасности. А самый важный шаг в экстренной ситуации — вызвать скорую помощь. Причем сделать это грамотно: четко назвать место происшествия и рассказать, что случилось».



Занятия проходили с мая: весной — в школах, летом — в загородных лагерях, в том числе в центрах «Авангард‑Самара» и «Золотая рыбка». Более 60 ребят изучили алгоритмы действий при распространенных экстренных состояниях: отсутствии сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в дыхательные пути, травмах, ожогах, тепловом и солнечном ударе, обморожениях и отравлениях. Дети также отработали на тренажерах сердечно‑легочную реанимацию и прием Геймлиха.



Занятия по оказанию первой помощи пострадавшим рассчитаны на детей старше 10 лет и проводятся бесплатно. Заявку на проведение мастер-класса в учебном учреждении можно оставить по телефону: 8 (927) 692-58-26.



Отметим, что 3 сентября в 19:00 АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области» приглашает всех желающих на открытый разговор о детской безопасности, который проведет руководитель направления «Профилактика пропаж» добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Юлия Рябова. На встрече родителям расскажут об элементарных правилах детской безопасности, о том, как построить безопасный маршрут до школы или секции и обратно и какие опасности могут поджидать вне дома. Присоединиться к трансляции можно будет по ссылке: clck.ru/3VRVWQ.

Фото: пресс-служба администрации Самары