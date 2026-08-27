Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте привлекли к административной ответственности родителей



Сотрудниками Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе профилактических рейдовых мероприятий выявлены 7 несовершеннолетних, находившихся в несанкционированных местах для купания.

Установлено, что подростки неоднократно купались в акватории реки Волги в зоне, обозначенной информационным знаком «Купание запрещено».

Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте дети переданы законным представителям, с которыми проведены профилактические беседы. В ходе бесед полицейские разъяснили родителям правила безопасного поведения на водных объектах, обратив особое внимание на недопустимость купания в необорудованных местах, опасность резких перепадов глубины и течения, а также на обязательный контроль за детьми во время нахождения у воды.

По результатам проверки родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Сызранский ЛО МВД России на транспорте призывает граждан усилить контроль за времяпрепровождением несовершеннолетних, не допускать их нахождения у воды без сопровождения взрослых и строго соблюдать установленные запреты и ограничения при купании в несанкционированных местах.

Пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте