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Самарский студент запустил проект, который обучает студентов колледжей и техникумов волонтерству

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В Самарской области волонтерство выходит на новый уровень: молодежь не только участвует в готовых акциях, но и запускает свои проекты с нуля. Один из таких примеров — Роман Масленников, автор проекта поддержки студенческого добровольчества «Все свои».

В Самарской области волонтерство выходит на новый уровень: молодежь не только участвует в готовых акциях, но и запускает свои проекты с нуля. Один из таких примеров — Роман Масленников, автор проекта поддержки студенческого добровольчества «Все свои». Идея родилась ещё в 2025 году на форуме «Территория смыслов». Атмосфера инициативности, царившая там, подтолкнула Романа собрать разрозненные наработки в единый проект. Довести дело до реализации получилось не сразу: прошли военные сборы, сменилась работа, накопились семейные дела. Вплотную заняться проектом Роман смог только весной 2026 года.

«За этот период формат проекта менялся несколько раз, но первоначальная цель — создать новые условия для развития активной гражданской позиции молодёжи — осталась неизменной», — говорит Роман Масленников.

Проект «Все свои» построен в три шага: сначала в колледжах и техникумах Самары проходят презентационные встречи, где студентов знакомят с добровольчеством и возможностями для самореализации; затем участники проходят трёхдневный интенсив с разделением на треки «Волонтёр» и «Тимлидер», осваивая навыки коммуникации и проектируя собственные мастер-классы; и, наконец, сформированные команды проводят для своих учебных заведений уже настоящие социальные акции. Тимлидеры получают опыт руководства инициативой, а волонтёры отрабатывают навыки работы с аудиторией.

«Главное — не только познакомить студентов с волонтёрской деятельностью, но и дать им навыки и компетенции для самореализации и дальнейшего роста в этой сфере. Результат, к которому я стремлюсь, — усилить добровольческое сообщество нашего города новыми, замотивированными и компетентными ребятами, готовыми делать этот мир немного добрее», — объясняет Роман.

Именно ради таких историй в Самарской области в этом году по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева впервые учредили премию «Волжское сердце».

Наставничество и работа с молодежью, которую выстраивает Роман, - лишь одна из более чем 20 номинаций премии. Прием заявок продолжается до 10 сентября 2026 года на платформе «Добро.рф»: dobro.ru/contest/724/appl

 

Фото: Личный архив Романа Масленникова

Теги: Самара

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