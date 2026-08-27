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«Три голоса, одна история»: оперный вечер на Даче Соколова  в Самаре

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28 августа на Даче Соколова состоится особенный вечер — «Три голоса, одна история».

28 августа на Даче Соколова состоится особенный вечер — «Три голоса, одна история». На сцене — мастера вокального искусства:

Вадим Зубков (баритон) — один из ведущих солистов Самарской филармонии, Гран‑при и премия «Лучший баритон 2024» на VI Международном вокальном конкурсе «World Music Heritage», лауреат конкурсов «Санкт‑Петербургские рождественские ассамблеи», «Серебряная лира» и имени В. В. Храмова.

Даяна Осадиайе (сопрано, Москва) — выпускница ГИТИСа (мастерская Георгия Исаакяна, класс Карины Лисициан), лауреат международных и всероссийских конкурсов, участница фестивалей в Москве и Каннах, с 2018 года — стипендиат и участница концертных программ Фонда Владимира Спивакова.

Софья Цимбал (сопрано) — солистка Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, лауреат конкурса Елены Образцовой и конкурса Ольги Сосновской, обладатель премии «Надежда» Фонда Елены Образцовой, номинант премии Правительства Санкт‑Петербурга для творческой молодёжи; выступала в Мариинском театре, залах Московской консерватории, филармонии и «Зарядье».

Полноценным участником этого повествования станет камерный оркестр "Archi del Volga". Он не просто аккомпанирует, а тонко поддерживает солистов, подчёркивает драматургию и раскрывает нюансы звучания.

Сама акустика Дачи Соколова будто создана для классической музыки, а атмосфера старинного особняка добавляет звучанию глубину и объём. Это будет не просто череда концертных номеров, а цельный музыкальный рассказ: каждая композиция — как отдельная глава, а вместе они сложатся в большую эмоциональную картину. Вы услышите, как голос и инструменты сплетаются в единую драматургию — и каждая мелодия станет маленькой историей, рассказанной без слов.

До начала концерта, с 18:00, для гостей откроется территория усадьбы — и начнётся ваше путешествие в прошлое: прогуляйтесь по живописным дорожкам, поднимитесь на смотровую площадку асимметричного здания работы Александра Щербачёва — оттуда открываются потрясающие виды. Сделайте атмосферные фото на фоне исторического особняка — они надолго сохранят настроение вечера.

Этот вечер — не только про музыку: часть выручки от продажи билетов пойдёт на восстановление Дачи Соколова — объекта культурного наследия федерального значения, построенного в 1909 году. Приходя на концерт, вы не просто получаете яркие эмоции, но и помогаете сохранить историю города.

Где: санаторий Чкалова | г. Самара, 9-я просека, 1к4
Когда: 28 августа, пятница, 19:00

12+ 

 

Фото:   минкульт СО

 

Теги: Самара

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