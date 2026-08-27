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Школьники Самары вошли в число призеров финала «АгроНТРИ‑2026» в Казани

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В Казани на площадке Казанского государственного аграрного университета завершился финал международного конкурса «АгроНТРИ-2026».

В Казани на площадке Казанского государственного аграрного университета завершился финал международного конкурса «АгроНТРИ-2026». По итогам финальных испытаний команда Самарской области показала высокие результаты сразу в нескольких технологических направлениях. Вторые места завоеваны в номинациях «АгроМетео», «АгроРоботы» и «АгроРоверы», третье место — в номинации «ДоброПчёл».

Успех самарской команды стал продолжением активного участия региона в конкурсе. В 2026 году от Самарской области на «АгроНТРИ» было подано 5075 заявок — это второй показатель в стране. Всего в конкурсе приняли участие 47 393 школьника из разных регионов России.

Очный региональный этап «АгроНТРИ-2026» в Самарской области проходил в мае на базе Самарского государственного аграрного университета. Победители заочного онлайн-тестирования получили возможность пройти практические испытания по восьми направлениям, связанным с современными технологиями в агропромышленном комплексе: от агрометеорологии и биотехнологий до робототехники, беспилотных систем и цифровых решений для сельского хозяйства.

Количество участников подтверждает устойчивый интерес самарских школьников к аграрным профессиям нового поколения. Сегодня сельское хозяйство все чаще ассоциируется у молодых людей не только с традиционным производством, но и с инженерией, программированием, беспилотными технологиями, анализом данных, автоматизацией и экологически ориентированными решениями.

«Мне интересно наблюдать, а потом оценивать, как погодные условия влияют на посевы, и работать с программами, где хранятся данные о погоде», — рассказала участница направления «АгроМетео» Майя Максимова, ученица 10-го класса школы села Екатериновка Приволжского района.

Практико-ориентированный формат конкурса позволяет школьникам заранее познакомиться с задачами, которые уже сегодня решают специалисты АПК. Участники управляют агророботами и роверами, работают с цифровыми метеостанциями, осваивают беспилотные летательные аппараты, программируют технику и моделируют производственные процессы.

«Управлять коптерами не так просто. Главное — упорство. Это развивает внимательность, реакцию. В агросфере — это обработка полей, просмотр без задействования живой силы», — отметил участник номинации «АгроКоптеры» Василий Макеев.

Конкурс проводится в рамках задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и федерального проекта «Кадры в АПК», направленных на подготовку специалистов для современного агропромышленного комплекса. «АгроНТРИ» помогает выстраивать раннюю профориентацию, выявлять талантливых школьников и формировать у них компетенции, востребованные в высокотехнологичном сельском хозяйстве.

Развитию кадрового потенциала АПК в Самарской области уделяется особое внимание. Правительство региона по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева последовательно развивает систему сопровождения молодых специалистов, поддерживает аграрное образование, профориентационные проекты, агротехнологические классы и взаимодействие образовательных организаций с предприятиями отрасли.

Также молодые специалисты, начинающие трудовой путь на сельхозпредприятиях, получают подъемные выплаты до 414 тыс. рублей и ежемесячную доплату. Такой подход позволяет школьникам видеть реальные профессиональные траектории — от участия в конкурсах и олимпиадах до поступления в профильные вузы и дальнейшей работы в агропромышленном комплексе региона.

«Я тоже хочу получить аграрное образование и потом работать в этой сфере», — поделилась участница направления «АгроБио» Ольга Макеева, отметив, что интерес к профессии у нее связан в том числе с семейным примером.

Победители и призеры «АгроНТРИ» получают дополнительные возможности для дальнейшего образовательного маршрута, включая дополнительные баллы при поступлении в вуз.

 

Фото:   Самарский ГАУ

Теги: Самара

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