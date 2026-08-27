1 сентября 2026 года в Самаре будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя с 8:00 до 23:00. Запрет установлен распоряжением правительства Самарской области и связан с проведением Дня знаний.

При этом запрет не распространяется на алкоголь, который продаётся в рамках оказания услуг общественного питания — то есть в ресторанах, кафе и барах алкоголь приобрести будет можно.

Что касается Самарской области, общего запрета на весь регион 1 сентября пока нет. Однако отдельные муниципалитеты могут вводить собственные ограничения.

Ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать в 60 российских регионах в День знаний 1 сентября, пишет 63.ру.