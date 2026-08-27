В Самарской области спасли троих сапбордистов

Драматическая история разыгралась на акватории Жигулёвского моря. Группа из трёх туристов-водников оказалась на грани гибели из-за внезапного усиления ветра, однако благодаря бдительности местной жительницы все остались живы.

«Жительница Ягодного увидела как трое человек на сапбордах вышли в воды Куйбышевского водохранилища. Спустя время ветром их отнесло к середине Волги и самостоятельно они не смогли вернуться. Поняв, что до трагедии недалеко, сельчанка позвонила спасателям», — сообщил «Окологород».

Информацию передали в полицию и поисково-спасательной службе Самарской области.

«Чуть позже катер добрался до терпящих бедствие людей, затем благополучно — вместе с плавсредствами –доставил всех к берегу. Медицинская помощь никому не понадобилась», — рассказали экстренных ведомствах, пишет 63.ру.