В Волжском районе иностранца задержали за угон автомобиля

В июле текущего года в дежурную часть районного отдела полиции за помощью обратился представитель компании, работающей в сфере аренды и лизинга легковых автомобилей. Мужчина сообщил о подозрительной траектории движения одного из транспортных средств: машина долго стояла, потом завелась, проехала какое-то расстояние, затем остановилась на обочине, долго не двигалась и вернулась к начальной точке. Такой «нестандартный» маршрут и длительный простой сразу привлекли внимание диспетчера, так как могли свидетельствовать об угоне автомобиля.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу, со слов заявителя и очевидцев установили обстоятельства произошедшего, после чего задержали 22-летнего гражданина одной из соседних республик, который использовал машину без оформления аренды, и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Автомобиль сотрудники Госавтоинспекции поместили на специализированную стоянку, откуда его после осмотра дознавателя забрал представитель собственника.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, ранее не судимый задержанный пояснил дознавателю: после отдыха на берегу озера, когда все друзья разошлись по палаткам, он пошел спать в автомобиль, который ранее арендовал его приятель. Заметив ключи в замке зажигания, решил прокатиться, но через некоторое время остановился на обочине и уснул, а утром вернулся к озеру, присоединился к товарищам, после чего его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В настоящее время дознавателем ОМВД России по Волжскому району допрашиваются свидетели, изучается характеризующий материал на подозреваемого, проводятся иные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, сбора доказательной базы и направления уголовного дела в суд. В рамках расследования в отношении подозреваемого применена мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении, предусматривающая ряд процессуальных ограничений.