Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти водитель сбил 12-летнего мальчика
В Тольятти водитель сбил 12-летнего мальчика
Жительница Самарской области задолжала алиментов свыше 600 тысяч рублей
Жительница Самарской области задолжала алиментов свыше 600 тысяч рублей
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
В Волжском районе иностранца задержали за угон автомобиля
В Волжском районе иностранца задержали за угон автомобиля
В Самарской области жертвой мошенника стала 15‑летней девочка
В Самарской области жертвой мошенника стала 15‑летней девочка
В Самаре 81% родителей школьников одобряют запрет на использование мобильных телефонов на уроках
В Самаре 81% родителей школьников одобряют запрет на использование мобильных телефонов на уроках
В Самаре при пересылке наркотик спрятали в корешке книги
В Самаре при пересылке наркотик спрятали в корешке книги
В Самарской области спасли троих сапбордистов
В Самарской области спасли троих сапбордистов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.28
-0.18
EUR 98.29
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
 26 августа в самарском зоопарке расскажут о необычной рыбке
Юным велосипедистам Большеглушицкого района напомнили о правилах безопасного движения
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Волжском районе иностранца задержали за угон автомобиля

93
В Волжском районе иностранца задержали за угон автомобиля

В июле текущего года в дежурную часть районного отдела полиции за помощью обратился представитель компании, работающей в сфере аренды и лизинга легковых автомобилей. Мужчина сообщил о подозрительной траектории движения одного из транспортных средств: машина долго стояла, потом завелась, проехала какое-то расстояние, затем остановилась на обочине, долго не двигалась и вернулась к начальной точке. Такой «нестандартный» маршрут и длительный простой сразу привлекли внимание диспетчера, так как могли свидетельствовать об угоне автомобиля.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу, со слов заявителя и очевидцев установили обстоятельства произошедшего, после чего задержали 22-летнего гражданина одной из соседних республик, который использовал машину без оформления аренды, и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Автомобиль сотрудники Госавтоинспекции поместили на специализированную стоянку, откуда его после осмотра дознавателя забрал представитель собственника.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, ранее не судимый задержанный пояснил дознавателю: после отдыха на берегу озера, когда все друзья разошлись по палаткам, он пошел спать в автомобиль, который ранее арендовал его приятель. Заметив ключи в замке зажигания, решил прокатиться, но через некоторое время остановился на обочине и уснул, а утром вернулся к озеру, присоединился к товарищам, после чего его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В настоящее время дознавателем ОМВД России по Волжскому району допрашиваются свидетели, изучается характеризующий материал на подозреваемого, проводятся иные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, сбора доказательной базы и направления уголовного дела в суд. В рамках расследования в отношении подозреваемого применена мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении, предусматривающая ряд процессуальных ограничений.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
27 августа 2026  10:08
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
76
1 сентября 2026 года в Самаре будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя
27 августа 2026  09:22
1 сентября 2026 года в Самаре будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя
122
В среду, 26 августа, губернатор Вячеслав Федорищев провел стратегическую сессию, посвященную применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении, «ИИ в медицине: три уровня зрелости — от пилота до повседневности».
26 августа 2026  19:44
Губернатор Вячеслав Федорищев дал поручения по работе с ИИ для повышения качества медицинских услуг
596
Губернатор Вячеслав Федорищев и команда Правительства Самарской области во вторник, 25 августа, вторую половину дня провели в Чапаевске.
26 августа 2026  14:36
Вячеслав Федорищев проконтролировал исполнение поручений по развитию Чапаевска
723
Пройти диспансеризацию в Самаре можно после работы
26 августа 2026  13:52
Пройти диспансеризацию в Самаре можно после работы
661
Весь список