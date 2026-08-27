В Самаре 81% родителей школьников одобряют запрет на использование мобильных телефонов на уроках

Большинство учителей и родителей поддерживает запрет на использование мобильных телефонов на уроках. В опросе технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие родители школьников и учителя из города.



В Самаре 81% родителей школьников одобряют запрет Министерства просвещения на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах.



Сторонников среди отцов больше, чем среди матерей (85 и 77% соответственно).



Родители в возрасте до 40 лет поддерживают инициативу реже (87%), чем те, кто старше (75%).



Среди обладателей высшего образования за запрет выступают 83%, среди имеющих среднее специальное — 74%.



Опрошенные с доходом до 100 тысяч рублей в месяц более лояльно относятся к использованию смартфонов во время учебного процесса, чем те, кто зарабатывает больше.

Среди учителей уровень поддержки запрета составляет 88% («Телефон отвлекает ученика от усвоения материала в ходе урока. Также может служить поводом для конфликтной ситуации с одноклассниками»; «Был опыт запрета на уроках, у детей повысилась внимательность и работоспособность»). Против жестких мер — лишь 10% («Иногда на уроке пользуемся телефонами, например, чтобы увидеть, как выглядит какое-то животное, про которое внезапно зашла речь»; «Они все равно их используют»; «Иногда в целях проектной деятельности я поддерживаю использование телефонов учащимися»). При этом педагоги старше 40 лет настроены немного категоричнее (за запрет — 93%), чем их более молодые коллеги (83%).



Время проведения: 26 июля — 24 августа 2026 года