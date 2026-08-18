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Жители Самарской области назвали идеальный возраст для переезда от родителей

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жители Самарской области назвали идеальный возраст для переезда от родителей

Большинство россиян считают, что дети должны начинать самостоятельную жизнь в возрасте от 21 до 23 лет. Об этом говорят результаты исследования Росгосстраха, в котором приняли участие более 1 200 человек из разных регионов России.

Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал возраст 21–23 глет наиболее подходящим для переезда от родителей. Еще 18,4% считают, что жить отдельно стоит начинать в 24–27 лет, а 17,3% уверены, что с переездом можно не спешить и задуматься о самостоятельном жилье уже после 27 лет. При этом почти каждый пятый участник опроса (19,5%) полагает, что отдельное проживание вовсе не является обязательным этапом взросления.

Результаты показывают, что отношение россиян к самостоятельности меняется. Если еще несколько десятилетий назад переезд из родительского дома воспринимался как необходимый шаг во взрослую жизнь, то сегодня все больше людей считают, что универсального сценария нет, а время для такого решения зависит от жизненных обстоятельств.

При этом собственное жилье по-прежнему остается одним из главных символов самостоятельности. Для 28,9% россиян квартира прежде всего ассоциируется с возможностью создать собственную семью. Еще 28,5% связывают ее с психологическим ощущением взрослой жизни, а 27,6% — с рождением детей.

Любопытно, что молодые россияне в возрасте от 18 до 25 лет чаще других готовы отложить переезд. Среди них заметно больше тех, кто считает, что жить отдельно вовсе не обязательно или что съезжать можно и после 27 лет. Для этой возрастной группы жилье в первую очередь связано с созданием семьи и финансовой устойчивостью.

Люди среднего возраста, напротив, придерживаются более практичного взгляда. Респонденты 36–45 лет чаще называют оптимальным возрастом для переезда период от 21 до 27 лет и рассматривают собственную квартиру как важный этап на пути к рождению детей.

Отдельный вопрос исследования касался первой квартиры для самостоятельной жизни. Самым популярным вариантом стала площадь от 26 до 35 квадратных метров — такой ответ дали 25,8% участников опроса. Практически столько же голосов набрал вариант от 36 до 45 квадратных метров (25,2%). Еще каждый пятый респондент уверен, что для старта достаточно жилья площадью до 25 квадратных метров. В итоге более 70% россиян считают, что первая квартира может не превышать 45 квадратных метров.

Меняется и отношение к расстоянию между детьми и родителями. Сегодня треть россиян (33,8%) готовы отпустить взрослых детей жить туда, где им будет комфортно, даже если речь идет о другом городе или стране. Еще 29,1% предпочли бы, чтобы дети оставались в том же городе. Желание жить буквально по соседству поддерживают заметно меньше респондентов: 21,6% хотели бы видеть детей на соседней улице, и только 15,5% — в одном доме или подъезде.

Главным барьером на пути к собственному жилью россияне называют высокие цены на недвижимость — этот вариант выбрали 28,4% участников исследования. Еще 22,8% считают, что сама молодежь сегодня не спешит обзаводиться квартирой, а каждый пятый респондент связывает проблему с высокими ипотечными ставками.

В Самарской области отношение к переезду оказалось одним из самых неоднозначных: по 25% респондентов считают оптимальным возрастом 21–23 года и одновременно другие 25% опрошенных считают, что жить отдельно вообще необязательно. При этом треть жителей региона (34%) готовы к переезду детей в другой город или страну. Собственное жилье здесь чаще воспринимается не как обязательный атрибут взрослой жизни, а как средство финансовой устойчивости и создания семьи, а главным препятствием остаются высокие цены на недвижимость (30%).

«Собственное жилье для многих остается своеобразной точкой входа во взрослую жизнь. Вместе с тем, взрослея, человек начинает по-другому смотреть на привычные вещи — автомобиль, квартиру, становится более ответственным, начинает ценить стабильность. Страхование в этом возрасте — это не про страх перед будущим, а про заботу о настоящем. Это способ сказать себе: «Я все построил, и я сделаю все, чтобы это сохранить», и я осознанно управляю своей жизнью. Цифры Росгосстраха подтверждают этот тренд: по мере взросления клиенты компании все чаще выбирают защиту. Спрос на страхование квартир растет: у молодежи (19–25 лет) — на 5%, а в группе 26–34 года — уже на 11% по сравнению с прошлым годом. И чем старше клиент, тем чаще он выбирает страхование», — говорит директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физических лиц Росгосстраха Екатерина Зенченко.

Теги: Опрос

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