26 августа 2026 года в семи российских городах очно и в режиме онлайн по всей России пройдет «Олдскульный диктант» — совместный проект Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» и онлайн-кинотеатров START и PREMIER. Акция приурочена к премьере второго сезона одного из самых успешных проектов 2025 года: сериала «Олдскул» о жизни Марии Павловны Трифоновой — учительницы математики старой закалки в совр

Написать диктант онлайн можно будет из любого города России и мира на сайте Тотального диктанта под диктовку известного российского актера театра и кино Ефима Шифрина, сыгравшего в сериале «Олдскул» Леонида — возлюбленного Марии Павловны и нового завхоза школы. Механика написания для всех участников будет такая же, как на традиционном Тотальном диктанте: для участия нужно войти в личный кабинет на сайте акции, зайти на страницу диктанта, написать текст под диктовку в специальной форме, отправить на проверку и узнать оценку в личном кабинете после 1 сентября.

«Школьные русский язык и литература были любимыми предметами. Я писал почти без ошибок, да и те чаще всего появлялись у меня по рассеянности, — рассказывает Ефим Шифрин. — Диктант такого формата не стоит сравнивать с эстрадным монологом. Здесь другая степень серьезности и совершенно иная задача. Я радетель правильной русской речи и даже успел поучиться на филфаке. Сознаю меру своей ответственности и понимаю трудность предстоящей задачи. Думаю, что эмоциональная вовлеченность не менее важна, чем четкая речь. Я записал много аудиокниг и знаю, как непросто дается верная интонация и как важно при этом сохранить четкий строй каждого предложения».

«Тотальный диктант любит яркие и небанальные проекты, тем более когда есть возможность еще раз встретиться для написания хорошего текста на темы, которые трогают каждого: школьные годы, проблема отцов и детей. Текст для „Олдскульного диктанта“ написала сценарист онлайн-кинотеатра START Дарико Цулая, также над ним поработали члены Филологического совета акции, превратив текст в полноценный диктант», — рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Написать диктант офлайн можно будет в Архангельске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске, Чите.

Площадки проведения «Олдскульного диктанта» в городах уточняйте на городских страницах акции. Регистрация на площадки обязательна, количество мест ограничено.

Участники и отличники «Олдскульного диктанта» получат подарки от онлайн-кинотеатров PREMIER и START.