В Самаре ликвидировали последствия залпового ливня и штормового ветра

Вечером 17 августа на город обрушился мощный ливень (29% месячной нормы) и ветер до 18 м/с. Уже к утру 18 августа коммунальные и дорожные службы ликвидировали последствия непогоды.

В работе — 268 единиц спецтехники и 506 рабочих. В первую очередь расчистили улицы по маршрутам общественного транспорта от упавших веток. Откачано 245 м³ воды в местах без ливневой канализации — на 5-й Просеке, Зубчаниновском и Аэропортовском шоссе, ул. Магистральной, Олимпийской, пр. Карла Маркса и др.

Пострадавших нет, сбоев в работе транспорта не зафиксировано

На этой неделе синоптики обещают потепление до +31°C, сильных дождей не ожидается.

Напомним: во время непогоды не стоит парковаться и укрываться под деревьями, а обо всех происшествиях на дорогах можно сообщить по номеру 112.

Фото горадминистрации