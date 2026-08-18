Дорожный конфликт в Тольятти обернулся для агрессивного водителя уголовным наказанием

Прокуратурой Автозаводского района города Тольятти Самарской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя г. Тольятти, обвиняемого в хулиганстве с применением пневматического пистолета. Он признан судом виновным по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия).

Государственный обвинитель представил суду доказательства того, что утром 24 января 2026 года на кольцевой развязке Южного шоссе и улицы Борковской в городе Тольятти между подсудимым - водителем автомобиля LADA 21124 и ранее незнакомым ему 24-летним жителем г. Тольятти, управлявшим автомобилем LADA Grant, произошел конфликт в связи с нарушением правил дорожного движения.

Водитель LADA 21124 совершил резкий маневр, заблокировал проезд и создал аварийную обстановку на проезжей части. После остановки транспорта подсудимый достал из машины пневматический пистолет, подошел к автомобилю оппонента и, выражаясь грубой нецензурной бранью, высказал угрозу применения насилия.

После конфликта потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства ежемесячно.