С 1 сентября 2026 года вводится масштабный эксперимент по выставлению оценок за поведение, в котором примут участие все регионы страны — по десять школ от каждого субъекта России. Оценивать будут с первого по 11-й класс. Трехуровневая система: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

При выставлении оценки будут учитывать соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебную активность и участие в школьных мероприятиях. Среди проступков — опоздания, разговоры вне темы и использование мобильных телефонов.

Пилот стартовал в начале 2025/26 учебного года в семи регионах — Новгородской, Тульской, Ярославской, Ленинградской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии. Всего в нем участвовали 89 школ. Если апробация пройдет успешно, во всех школах России оценки за поведение внедрят к 2027/28 учебному году, пишет Ура.ру.