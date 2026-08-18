САТОБ представит балет «Барышня и хулиган» в Москве на Международном фестивале «Театральный бульвар»

19 августа в 20.00 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представит балет «Барышня и хулиган» на музыку Д.Д. Шостаковича в Москве на Международном открытом фестивале «Театральный бульвар» (сцена на Пушкинской набережной в парке Горького).

Создатели спектакля: дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов, балетмейстер-постановщик – Сергей Мохначёв, художник-постановщик – Андрей Войтенко (с использованием эскизов Валерия Доррера), художник по костюмам – Татьяна Ногинова (с использованием эскизов Валерия Доррера), художник по свету – Александр Наумов. Премьера в Шостакович Опера Балет состоялась 15 сентября 2023 года.

Партии исполнят: Хулиган – заслуженный артист Самарской области Сергей Гаген; Барышня – Анастасия Голощапова; Милиционер – Дмитрий Мамутин; Вожак – заслуженный артист Самарской области Дмитрий Пономарёв; Подруга вожака – заслуженная артистка самарской области Вероника Землякова.

Фестиваль «Театральный бульвар» проходит с 30 мая по 30 августа на улицах Москвы. На три летних месяца город становится сценой: каждый вечер на бульварах, набережных и в парках идут спектакли – классическая драма, балет, мюзиклы, цирк, уличные и экспериментальные постановки театров из разных регионов России.

Фото: минкульт СО