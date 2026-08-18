Самарчанка пожаловалась на поврежденный рухнувшим деревом забор на ее участке у дома

Жительница Самары обратилась в прокуратуру с жалобой на поврежденный рухнувшим деревом забор на ее участке у дома. Сотрудники надзорного органа провели проверку и установили, что ответственная организация не выполнила работы по благоустройству дорог общего пользования - и это привело к падению дерева. Зеленое насаждение было в неудовлетворительном состоянии.

Прокуратура Кировского района обратилась в интересах пенсионерки в суд, потребовав взыскать сумму материального ущерба и компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил эти требования и взыскал материальный ущерб и компенсацию морального вреда в пользу женщины в размере 403 тыс. рублей, сообщили 18 августа 2026 года в прокуратуре Самарской области, пишет СитиТрафик.