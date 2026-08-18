После вмешательства прокуратуры Советского района г. Самары на улице Антонова-Овсеенко начался ремонт дороги

Прокуратура Советского района г. Самары провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при содержании городских дорог.

Проверкой установлено, что асфальтовое покрытие на улице и Антонова-Овсеенко не отвечает требованиям безопасности дорожного движения.

С целью восстановления прав граждан на безопасность дорожного движения прокуратура района направила в суд исковое заявление с требованием обязать ответственную организацию привести дорожное полотно в нормативное состояние.

Суд требования прокурора удовлетворил.

В настоящее время по результатам принятых прокуратурой района мер начаты работы по ремонту дорожного покрытия на участке дороги улицы Антонова-Овсеенко в пределах пересечения с улицей Советской Армии и XXII Партсъезда.

Вопросы соблюдения качества дорожных работ остается на контроле надзорного ведомства до полного разрешения ситуации.