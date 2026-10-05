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Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области

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Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области

Уважаемые работники образования Самарской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём учителя!

Педагогам принадлежит ключевая роль в обучении и воспитании подрастающего поколения, в формировании у молодых людей качеств, необходимых гражданам России. Вы  не только передаете детям необходимые знания и навыки, но и прививаете им чувство патриотизма, сопричастности к истории, традициям и культуре родного края и нашего Отечества, помогаете глубже осознать, насколько важно быть справедливыми и порядочными, помогать ближнему и честно трудиться на благо общества.

Дорогие друзья! Ваш труд очень важен для будущего Самарской области и всей страны, поэтому федеральный центр, региональное Правительство продолжают активную работу по реализации национальных проектов «Образование», «Молодежь и дети», в рамках которых мы капитально ремонтируем и оснащаем самым современным оборудованием  школы, детские сады, техникумы и колледжи, строим новые объекты.

Благодарю вас за то, что оставаясь верными своему высокому призванию, вы пробуждаете в ребятах интерес к наукам,  помогаете раскрываться их талантам и способностям, дарите им заботу и душевное тепло. И в том, что сегодня по уровню образования наш регион занимает четвертое место в России, безусловно, ваша большая заслуга.

Огромное спасибо учителям-ветеранам. Не сомневаюсь, что ваши уроки, в которые вы вложили весь свой профессиональный и жизненный опыт, оставили в сердцах учеников неизгладимый след и помогли им стать достойными людьми.

Желаю вам новых успехов на учительском поприще, творческой энергии, благодарных учеников, крепкого здоровья и семейного счастья!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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