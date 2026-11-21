В Самаре в ближайшие выходные временно изменят схемы движения нескольких трамвайных маршрутов.

В субботу, 21 ноября, с 22:00 до полуночи ремонтники займутся путями на пересечении проспекта Ленина и улицы Челюскинцев. В ночь на воскресенье работы продолжатся на перекрестке проспекта Ленина и улицы Осипенко — с 00:00 до 02:00. Затем, с 02:00 до 05:00, движение ограничат на пересечении Пензенской и Владимирской.

Последний этап ремонта запланирован на ночь с 22 на 23 ноября. С 22:00 до 05:00 специалисты будут работать на перекрестке улиц Промышленности и Советской Армии.

На время ограничений транспортники скорректируют движение трамваев № 3, 4, 5, 7, 11, 13, 19, 20, 21, 22 и 23.

В частности, маршруты № 7 и 19 будут следовать до остановки «Дом печати». Трамваи № 20 и 22 направят до Постникова оврага. Для маршрута № 5 предусмотрено движение между улицами Чапаевской и Полевой.

На отдельных этапах ремонта изменятся пути следования трамваев № 4 и 23. В зависимости от времени проведения работ они будут двигаться по временным схемам через улицы Арцыбушевскую, Красноармейскую, Пензенскую, Дачную и другие участки городской сети.

В ночь с 22 на 23 ноября маршрут № 3 разделят на два участка. Первый свяжет улицу Чапаевскую с автостанцией «Аврора», второй пройдет между улицей 22 Партсъезда и Заводским шоссе.

В этот же период трамваи № 11 будут курсировать между Московским шоссе и Заводским шоссе через улицы Ташкентскую, Демократическую, Ново-Садовую, Ново-Вокзальную, Ставропольскую и 22 Партсъезда.

Пассажирам рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездок, особенно поздним вечером и в ночные часы, пишет Самара-МК.