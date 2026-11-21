В июне текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району за помощью обратился местный житель, который сообщил, что у него похищен телефон, стоимостью 10 000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел выехали по месту жительства заявителя, провели осмотр домовладения, опросили пострадавшего и его соседей.

Полицейские установили, что заявитель, находясь у себя дома, распивал спиртные напитки со знакомой. Когда хозяин заснул, гостья ушла. На следующий день заявитель обнаружил отсутствие своего мобильного телефона.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение безработной 35-летней местной жительницы. В присутствии понятых оперативники изъяли похищенное мобильное устройство. Задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Оперативниками установлено, что в прошлом задержанная привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Допрошенная в качестве подозреваемой по преступлению, предусмотренному п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», пояснила полицейским, что решила забрать телефон знакомого для личного пользования. В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Похищенное мобильное устройство возвращено законному владельцу.