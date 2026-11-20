Собранные следственным отделом по городу Чапаевску доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему местному жителю.



Следствием и судом установлено, что 14 июля 2026 года фигурант незаконно приобрел наркотическое средство в крупном размере для личного использования.



Употребив часть наркотического средства, он, следуя на своем велосипеде по улице Чапаевска, допустил столкновение с припаркованным автомобилем, в связи с чем был доставлен сотрудниками правоохранительных органов в отдел полиции.



В ходе личного досмотра у осужденного было обнаружено и изъято наркотическое средство. После чего, злоумышленник, желая избежать уголовной ответственности, попытался передать взятку сотруднику полиции в виде денежных средств в размере 300 тысяч рублей. Свой преступный умысел злоумышленник не смог довести до конца, ввиду отказа сотрудника от получения денежных средств.



Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей в доход государства. Отбывать наказание фигурант будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО