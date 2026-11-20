«Кабалевский - детям»: в Детской музыкальной школе им. П.И. Чайковского прошел отчетный концерт фортепианного отделения



Концерт «Кабалевский — детям» стал не просто подведением итогов учебного периода. Его программа позволила взглянуть на композитора шире — не только как на автора произведений, знакомых юным пианистам, но и как на человека, внесшего значительный вклад в развитие музыкального образования.



Ведущая вечера познакомила слушателей с педагогической и общественной деятельностью Дмитрия Борисовича, рассказала о разработанной им концепции общего музыкального воспитания, которая и сегодня сохраняет актуальность и находит применение в музыкальном образовании.



Отдельное внимание было уделено связи имени Кабалевского с музыкальной жизнью Поволжья. Слушатели узнали о его роли в становлении регионального конкурсного движения и организации Международного конкурса молодых музыкантов имени Д. Б. Кабалевского. В Самаре также есть детская музыкальная школа, носящая его имя.



Еще одной интересной частью программы стали произведения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Их включение было особенно символичным в год 120-летия со дня рождения композитора. Обращение к творчеству двух выдающихся представителей отечественной музыкальной культуры позволило расширить музыкальную панораму вечера и затронуть тему их творческого и человеческого взаимодействия.



Для юных пианистов концерт стал возможностью не только представить результаты своей учебной работы, но и глубже познакомиться с отечественным музыкальным наследием.

Фото: минкульт СО