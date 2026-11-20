Обеспечить безопасные условия труда своим сотрудникам – обязанность работодателей. С этой целью на предприятиях Самарской области создаются и совершенствуются системы управления охраной труда. Один из лидеров в такой работе – компания «Газпром трансгаз Самара». Предприятие неоднократно занимало призовые места в конкурсах по охране труда, внедряя передовые практики. В «Газпром трансгаз Самара» на протяжении более 10 лет отсутствуют случаи производственного травматизма, более 13 лет – случаи профессиональных заболеваний.

«Предприятие ежегодно демонстрирует нулевые показатели по травматизму, – отметил руководитель департамента условий и охраны труда министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Балясников. – Здесь к вопросам обучения работников подходят шире, чем предусмотрено в профильном законодательстве. Обучение на тренажерах имитирует реальные ситуации. Применяемые методики современны и интересны для работников. Эти практики полезно применять и на других предприятиях».

Во время пресс-тура в Управление аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Самара» представителям СМИ показали, как происходит обучение в симуляционном центре, где немедицинский персонал отрабатывает навыки оказания первой помощи пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве и при других состояниях, угрожающих жизни и здоровью.

Продемонстрировали работу тренажера «Альпинист», с помощью которого сотрудники обучаются безопасному проведению работ на высоте, а также базовый пункт аттестации сварщиков, персональные гардеробные системы, спецтехнику, которая помогает создавать комфортные и безопасные условия работы в полевых условиях.

В настоящее время на предприятии требуются представители различных рабочих профессий, в том числе водители, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщики, слесари по ремонту технологических установок, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, операторы газораспределительных станций, с перечнем вакансий можно ознакомиться на сайте «Работа России». Новых сотрудников готовы обучить и создать им комфортные условия труда.

Подводя итоги встречи, начальник отдела охраны труда «Газпром трансгаз Самара» Александр Павлов отметил, что удерживать показатель нулевого травматизма помогает системная работа, в которой участвует весь коллектив - от рабочих и до руководителя.

«Также мы стремимся к снижению воздействия вредных факторов и улучшению условий труда на рабочих местах. Ежегодно принимается и реализуется программа мероприятий по обеспечению контроля и снижению уровней шума на действующих объектах магистральных газопроводов. Работы по виброшумоизоляции проведены и на целом ряде транспортных средств и спецтехнике. Когда удается снизить класс вредности даже на одну степень – это уже достижение», – сказал Александр Павлов.

Специалисты регионального минтруда оказывают предприятиям и организациям консультативную и методическую помощь по вопросам охраны труда. Справочные материалы и нормативные документы, а также информация об опыте работы по охране труда передовых предприятий размещены в разделе «Охрана труда» на сайте https://trud.samregion.ru.

Фото: минтруд СО