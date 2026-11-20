Состоялось расширенное заседание Комитета по развитию и инновациям агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты Самарской области с участием представителей регионального Управления Росреестра.

Начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин в своем докладе осветил ключевые вопросы для сельхозпроизводителей. В частности, он рассказал об ограничениях при строительстве объектов недвижимости на землях сельхозназначения, а также о главных изменениях земельного законодательства 2026 года.

«В составе земель сельскохозяйственного назначения Земельный кодекс РФ особо выделяет сельскохозяйственные угодья — это пашни, пастбища, сенокосы, залежи и земли, занятые многолетними насаждениями. По общему правилу строительство объектов недвижимости на таких землях запрещено. С марта 2026 года Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ведет реестр сельхозугодий в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН). Сведения этого реестра, в том числе, интегрированы в Национальную систему пространственных данных (НСПД). Поэтому при поиске земельного участка для возможного строительства необходимо заранее проверить в НСПД, не относится ли он к сельхозугодьям», — предупредил Константин Минин.

Участникам заседания — руководителям сельскохозяйственных управлений муниципальных районов Самарской области и представителям агробизнеса — также разъяснили положения Федерального закона № 295-ФЗ, вступившего в силу с 1 марта 2026 года. Документ закрепляет право собственников земельных участков самостоятельно, без дополнительных согласований, выбирать основной и вспомогательный виды разрешенного использования (ВРИ) из перечня, предусмотренного градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны (на основе федерального классификатора ВРИ), с учетом категории земель и целевого назначения. Для внесения сведений об основном ВРИ в ЕГРН собственнику достаточно подать заявление в орган регистрации прав, тогда как информация о вспомогательных видах в реестр не вносится. При этом спикер напомнил, что право самостоятельного выбора ВРИ не распространяется на арендаторов государственных и муниципальных земель, а также на сельскохозяйственные угодья, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

В завершение заседания председатель Комитета по развитию и инновациям агропромышленного комплекса ТПП Самарской области Виктор Царьков поблагодарил представителей Управления за участие и содержательный доклад, выразив заинтересованность в продолжении конструктивного сотрудничества с профессиональным сообществом региона.

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области