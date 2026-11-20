По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 20 ноября, ночью и утром 21 ноября местами в Самарской области сохранится туман при видимости 500 м и менее.
МЧС России напоминает:
будь внимателен и осторожен на дорогах;
избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112»..
Фото: magnific.com