Российские производители способны нарастить выпуск мяса кролика в пять-десять раз, однако для этого необходимо расширить круг его потребителей и сформировать устойчивую культуру употребления продукта. Такой потенциал есть у отрасли, заявил в интервью URA.RU эксперт Алексей Емельянов. В качестве примера он привел рынок индейки, который за последние 15 лет прошел путь от нишевого сегмента до конкурента популярных видов мяса.

Сейчас крольчатина остается сравнительно дорогим продуктом, поэтому ее потребление ограничено. По словам Емельянова, она не сможет заменить курицу, свинину или говядину, но востребована у людей, которым рекомендовано диетическое питание, а также у аллергиков и семей с детьми.

Эксперт отметил, что статистика производства не всегда отражает реальную картину: значительная часть кроликов выращивается в личных подсобных хозяйствах, деятельность которых сложно учитывать. По его мнению, промышленные предприятия и небольшие хозяйства обеспечивают примерно равные доли рынка. При этом за последнее десятилетие появились новые крупные игроки, а некоторые производители расширили масштабы деятельности.

Одна из главных статей расходов кролиководческих предприятий — корма, на которые приходится около 70% себестоимости продукции. Поэтому более устойчивое положение занимают компании с собственными комбикормовыми заводами, кормоцехами и кормовой базой. Они могут гибче устанавливать цены и сохранять рентабельность в условиях конкуренции, пишет МК.

Внутренний спрос преимущественно покрывается отечественной продукцией. Из-за короткого срока хранения охлажденной крольчатины — 10–14 дней — поставки такого мяса из-за рубежа невыгодны. Замороженную продукцию ранее ввозили из Чехии, Франции и Китая. Сейчас, по словам главы союза, поставки из КНР осуществляет один завод, а импортное сырье преимущественно направляют на переработку.

Развитию рынка могут способствовать полуфабрикаты: котлеты и мясные заготовки в соусах. Такая продукция дольше хранится и позволяет производителям получать дополнительную добавленную стоимость. Кроме того, она может привлечь покупателей, которые пока не знают, как готовить целую тушку кролика.

Емельянов считает, что отрасли необходимы инвестиции в продвижение продукта и популяризацию его потребления. По его словам, именно это позволило бы повторить часть успеха производителей индейки. Ранее кролиководы предлагали Минсельхозу разработать отдельную программу господдержки, однако инициатива не получила продолжения из-за недостаточного числа компаний, готовых стать ее участниками. При этом в некоторых регионах предприниматели могут рассчитывать на субсидии и льготы для создания и развития ферм.

Дополнительный источник дохода для крупных хозяйств — продажа обрези и мясных остатков производителям кормов для домашних животных. Однако для таких поставок необходимы стабильные объемы сырья, которыми небольшие подсобные хозяйства обычно не располагают.

«При правильном позиционировании, рекламе [...] в 5–10 раз увеличить объемы производства мяса кролика вполне возможно», — заявил эксперт.