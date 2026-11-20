Сотрудники Отдела МВД России по Красноярскому району раскрыли кражу, совершённую с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере.

На днях в адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области пришло благодарственное письмо от пострадавшей в преступлении.

Женщина выразила слова признательности оперативникам, следователям, экспертам-криминалистам, которые принимали участие в раскрытии хищения денежных средств и ювелирных украшений из её домовладения.

«Благодарю полицейских за оперативность. В течение суток оперативники раскрыли кражу, нашли причастных, а также похищенное, которое уже вернули мне. Спасибо огромное всем за слаженную и профессиональную работу», - отметила женщина.

Руководство ГУ МВД России по Самарской области высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел.