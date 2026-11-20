23 ноября глава Октябрьского района города Самары Сергей Радько проведет прямой эфир с жителями. «Прямую линию» проведет телеканал «Самара-ГИС», трансляция будет доступна также на ресурсах администраций города и района в социальной сети ВКонтакте, а также на личной странице главы района.



В ходе эфира глава администрации Октябрьского района расскажет об основных направлениях работы в 2026 году и подведет промежуточные итоги года. Также Сергей Радько ответит на вопросы, которые поступят от жителей.



Отставить интересующий вас вопрос для главы Октябрьского района можно уже сейчас по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/14340/ или на электронной почте телеканала «Самара-ГИС»: .