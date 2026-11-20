В 2027 году площадь виноградников в России увеличится на 1,7–3,5%, до 118–120 тыс. га. Рост сдерживает опережающее падение спроса на российское вино и сложности ведения бизнеса. Урожай винограда сильно зависит от погодных факторов, а возможности повышать его качество за счет дополнительных средств защиты растений у виноделов нет, пишет Коммерсантъ.

Общая площадь виноградников в России на конец 2027 года может составить 118–120 тыс. га, что всего на 1,7–3,5% больше год к году, подсчитали в консалтинговой компании Neo. Для сравнения: по итогам 2026 года прирост составит 2,7%. Прогноз на 2027 год предполагает закладку 5–6 тыс. га виноградников, из которых только 2–3 тыс. га обеспечат чистый прирост, оставшийся объем — замена выбывающих насаждений, объясняет партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина.

Мотивации существенно увеличивать производство винограда для выпуска вина у бизнеса в сложившихся условиях, вероятно, нет. Согласно Росалкогольтабакконтролю, производство тихих вин в России в январе—октябре 2026 года составило 27,72 млн дал, сократившись на 7,8% в годовом выражении. В игристом сегменте снижение составило 4,8%, до 13,92 млн дал. Выпуск продукции падает из-за снижения розничных продаж: например, реализация тихих вин за год сократилась на 2,4%.

Доля российской продукции в продажах, по данным участников рынка, сократилась на 0,68 процентного пункта, до 59,7%. Спрос падал быстрее, чем на вино в целом. Это связано с ростом цен и переориентацией потребителей на другой алкоголь (см. “Ъ” от 17 ноября).