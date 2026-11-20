В Самарской области идёт конкурс детского рисунка «Я рисую маму!», на который принимаются работы о самом близком человеке, о тепле материнских рук и о семье. Организатор - ГАУ СО «Медиаагентство «Самара 450» при поддержке Правительства Самарской области. Работы принимаются до 25 ноября 2026 года, после чего приступит к работе жюри. Награждение победителей и вручение призов пройдёт в начале декабря.

Конкурс задуман для того, чтобы сохранять семейные и традиционные ценности, развивать институт семьи и приобщать детей и подростков к художественному творчеству, а ещё чтобы каждый ребёнок мог рассказать о маме языком красок: без шаблонов и общих слов.

На конкурс принимаются детские рисунки и плакаты о материнстве и семье. Темы для вдохновения - «Портрет мамы», «Вместе с мамой», «Мамина профессия», «Мама - гордость нашей семьи», «Хобби моей мамы». Рисовать можно на любом материале (ватмане, картоне, холсте) и в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки). Один ребёнок может представить не более трёх работ.

Участники делятся на три возрастные группы: 6–8 лет, 9–12 лет и 13–17 лет. Жюри оценит соответствие работы теме, художественное мастерство и оригинальность замысла.

Чтобы участвовать, нужно отсканировать или сфотографировать рисунок и отправить его в формате JPG на электронный адрес: art@450media.ru. В письме обязательно указать имя и возраст автора, место проживания (Самарская область), название работы, а также имя родителя (законного представителя) и его контактный телефон. Тема письма - «Я РИСУЮ МАМУ!». Важное условие: обработка изображений художественными и техническими редакторами запрещена - рисунок должен быть настоящим, живым, без цифровых «дорисовок».

Победителей определит жюри в каждой возрастной группе. Итоги опубликуют на сайте 450media.ru . Лучшие работы попадут в тематические видеоролики и выйдут в эфир телеканала «450» (СМИ «Самарское губернское телевидение»), а также будут размещены в социальных сетях.

Фото – Самара 450.