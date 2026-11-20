Центробанк предлагает опустить нижнюю границу тарифного коридора по ОСАГО до символического одного рубля. Это следует из проекта указания, опубликованного на сайте регулятора.

«Впервые за всю историю ОСАГО регулятор предлагает практически отказаться от минимальной границы тарифного коридора и установить ее для всех транспортных средств и водителей в виде символического одного рубля», — говорится в документе.

По оценке ЦБ, такая мера даст страховщикам больше свободы в снижении цены полиса для аккуратных водителей — сейчас на них приходится 79% годовых договоров ОСАГО.

Тарифный коридор по ОСАГО — это рамки базовой ставки, внутри которых страховая компания сама рассчитывает цену полиса для конкретного водителя: учитываются стаж, аварийность и регион проживания.

Для аварийных водителей тарифы при этом могут существенно вырасти: на 20% — для обычных автомобилистов, на 35% — для легковых машин юридических лиц, такси, грузовиков и автобусов (кроме регулярных перевозок) и на 6,6% — для общественного транспорта.

В ЦБ полагают, что эти меры помогут сдержать рост цен на полисы для аккуратных водителей на фоне подорожания запчастей и увеличения выплат по ОСАГО. По статистике регулятора, за первые три квартала средняя выплата выросла почти на 11% — до 128 тыс. рублей, а после доработки правил расчета стоимости ремонта она прибавит еще 10%, пишет Газета.