В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась 19-летняя местная жительница с заявлением о краже с её банковского счёта 30 000 рублей.

В ходе опроса заявительница пояснила, что несколько месяцев назад в специальном чат-боте для поиска второй половины, познакомилась с молодым человеком. После непродолжительной переписки и свидания, мужчина предложил спутнице подработку в интернете. По инструкции нового знакомого, девушка оформила дебетовую банковскую карту и предоставила ему свой телефон и доступ в банковское приложение.

Через два дня жительница Сызрани обнаружила, что стала обладательницей займа в размере 30 000 рублей, которые были переведены на счёт нового знакомого. После неудачных попыток призвать к совести молодого человека, девушка обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел изучили выписку по банковскому счету потерпевшей, предоставленные скриншоты звонков и переписки девушки со знакомым из чат-бота и выяснили, что к совершению хищения денег может быть причастен житель Самары 2005 года рождения.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса житель областной столицы в содеянном сознался. Он пояснил, что находясь в командировке в Сызрани, познакомился с девушкой, воспользовавшись её доверчивостью, оформил кредит на её имя. Задержанный надеялся, что перевод в размере 30 000 со счета потерпевшей останется для неё незамеченным.

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» жителю Самары предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.