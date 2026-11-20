В деревне Лузановка горел деревянный дом на площади 50 квадратных метров

Сегодня, 20 ноября, в 07:19 в пожарно-спасательную часть № 129 пожарно-спасательного отряда № 49 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение: в деревне Лузановка на улице Прифермерской горит жилой дом. Незамедлительно на место вызова были направлены расчёты 129-й и 88-й Частей 49-го Отряда, а также все службы жизнеобеспечения.

По прибытии было установлено, что горит жилой деревянный дом на общей площади 50 квадратных метров. Оперативно на тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы. В тушении принимали участие 8 человек личного состава, были задействованы 3 единицы техники. В 07:36 пожар был локализован, в 07:46 - зафиксирована его ликвидация.

При пожаре, к счастью, никто не пострадал.



В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"