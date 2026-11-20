В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от 43-летнего местного жителя, который сообщил, что неизвестный мужчина нанёс ему телесные повреждения возле одного из магазинов, расположенных в Автозаводском районе.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции, убедившись, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, опросили его и работников торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент конфликта. Ориентировку с описанием примет злоумышленника оперативники распространили среди личного состава тольяттинского гарнизона полиции.

Заявитель пояснил сотрудникам органов внутренних дел, что выходя из магазина, он сделал замечание мужчине, который громко кричал и размахивал руками. В ходе словесного конфликта злоумышленник нанес несколько ударов пострадавшему.

Сотрудниками органов внутренних дел установили личность предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции.

Установлено, что задержанный 1991 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).