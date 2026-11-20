Речь идет о новогодней программе «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Его оператором выступает компания «Ледовые сезоны».

В числе главных звезд шоу – олимпийский чемпион Алексей Ягудин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Проблемы начали давать знать о себе еще в 2025 году. Тогда был объявлен большой тур по российским городам. В их число входили Самара и Тольятти. Однако за несколько дней до шоу в самарском регионе было объявлено о переносе шоу на год. То же самое касалось и представлений в других городах.

Спустя год история повторилась. Масштабный гастрольный тур по городам страны отменен.

«В текущем сезоне показы шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» во многих городах пришлось отменить из-за многочисленных финансовых проблем. Для нас это болезненное и затратное решение, принятое не по желанию, а по необходимости», — говорится на сайте организаторов.

Впрочем, они обещают, что «это не про «конец», а выступления состоятся, но еще через год. Организаторы просят не сдавать билет и дождаться приезда спортсменов. В «благодарность» зрители получат дополнительный бесплатный билет, пишет Обоз-инфо.