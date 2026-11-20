В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники самарской полиции выявили факт незаконного распространения материалов порнографического характера в одной из популярных социальных сетей.

В ходе проверки поступившей информации и последующих оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что пользователь социальной сети - мужчина 1988 года рождения, работающий специалистом по лифтовому оборудованию. По версии оперативников, злоумышленник в процессе общения с другими пользователями осуществлял рассылку изображений порнографического характера.

По месту жительства подозреваемого проведён обыск, в ходе которого полицейские изъяли сотовый телефон, накопители информации и системный блок. Комплексное исследование изъятой компьютерной техники подтвердило наличие на устройствах фотоматериалов порнографического содержания.

Мужчина признал свою вину и пояснил следователю, что рассылал указанные материалы с целью подбора собеседницы для дальнейшего общения.

Следствием установлено 8 эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Следственным управлением Управления МВД России по г. Самаре в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконный оборот порнографических материалов», которое направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность: при выявлении фактов распространения в сети Интернет материалов порнографического характера, а также в случае несанкционированного доступа к личной странице в социальной сети либо обнаружения на ней противоправного контента необходимо незамедлительно сообщать об этом в органы внутренних дел.