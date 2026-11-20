Двигаясь на автомобиле по дороге в г. Тольятти, один из автолюбителей нарушил правила дорожного движения и стал виновником ДТП. При этом, повредивший в результате аварии чужое транспортное средство мужчина не был вписан в страховой полис управляемого автомобиля. Страховая компания потерпевшего водителя обратилась в суд с исковым заявлением о компенсации понесенных пострадавшей стороной убытков.

Суд, рассмотрев материалы дела, постановил исковые требования удовлетворить и взыскать с виновника сумму свыше 80 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти.

В связи с тем, что должник не исполнил решение суда в установленный законом срок, судебным приставом-исполнителем в отношении него были вынесены постановления о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации, о запрете на совершение регистрационных действий и постановление о взыскании исполнительского сбора.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.