В России завершились войсковые испытания модернизированных сухпайков, которые можно доставлять военнослужащим с помощью беспилотников. Новые комплекты не требуют приготовления или разогрева пищи и предназначены для условий, когда организовать горячее питание невозможно. Об этом Kp.ru рассказал начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Коновалов.

«Успешно завершены войсковые испытания модернизированного индивидуального рациона питания. Он создан для условий, когда невозможно приготовление горячей пищи», — сообщил генерал.

Главное отличие обновлённых комплектов — их автономность. Продукты полностью готовы к употреблению, а компактные размеры, небольшой вес и герметичная упаковка позволяют перевозить их на беспилотниках непосредственно в зону боевых действий.

Такой формат снабжения особенно актуален для подразделений, находящихся на позициях, куда сложно доставить продовольствие обычным транспортом, пишет Лайф.