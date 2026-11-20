Министерство транспорта РФ занимается проработкой вопроса, связанного с возможностью для россиян ездить в Китай на личных автомобилях, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Ядров.

О том, что представители Минтранса и Министерства внутренних дел России обсуждают с китайской стороной признание водительских прав для индивидуальных поездок на легковых автомобилях, ряд СМИ написал весной 2025 года.

"Этот вопрос находится в проработке", — сообщил агентству Ядров в кулуарах форума "Транспорт России".

Китай объявил о введении безвизового режима для россиян в сентябре 2025 года, недавно он был продлен до конца 2027 года. Граждане РФ смогут находиться в Китае без визы до 30 дней с целями туризма и бизнеса.