Комитет семей воинов Отечества был создан 23 ноября 2022 года по инициативе матерей и жен военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Накануне очередного дня рождения организации региональные команды по всей стране присоединились к большой акции «4 года КСВО – 400 добрых дел».

«За четыре года работы мы достигли многого: 18 000 активистов, 89 штабов по всей стране и в Абхазии, 750 000 обработанных сообщений, 53 образовательных проекта для актива, 23 000 культурно-массовых мероприятий и 3000 встреч с молодёжью. И за каждой из этих цифр — человек. За 750 000 сообщений — семья, которой мы помогли. Боец, которого не бросили. Мать, которая дождалась ответа. Ребёнок, которому протянули руку. Мы не считаем обращения — мы считаем тех, кого не оставили в беде. И смело можем сказать: мы — сила на передовой нашего тыла, потому что за нами стоят люди, которым мы нужны», — говорит Юлия Белехова, руководитель Комитета семей воинов Отечества.

Акция «4 года КСВО – 400 добрых дел» — это не разовое мероприятие, а яркое проявление того, чем живёт Комитет каждый день: помощь семьям, поддержка участников СВО и их близких, развитие партнёрства.

В рамках акции планируется:

- правовая помощь — юридические консультации для семей участников СВО;

- духовно-психологическая помощь;

- встреча с партнёрами штаба, сбор и отправка гуманитарной помощи бойцам и в приграничье;

- культурно-массовые мероприятия и подведение итогов.

«Это наш принципиальный выбор. Мы считаем такой формат важным, потому что он разворачивает фокус в сторону тех, кому нужна помощь. Мы хотим показать: добро — это ежедневная работа, а не разовая акция. И хотим заявить о главном — нам доверяют люди, и мы это доверие ценим: каждый звонок, каждое обращение, каждая просьба о помощи для нас — ответственность, которую мы подтверждаем делом», — убеждена Юлия Белехова.

Каждый день активисты Комитета помогают бойцам и их семьям: отвечают на звонки поздней ночью, находят нужные слова, привозят продукты, помогают оформить документы.

Фото: Комитет семей воинов Отечества