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На территории Самарской области объявлен отбой «Ракетной опасности»
19 ноября 2026
16:48
290
На территории Самарской области объявлен отбой «Ракетной опасности».
Теги:
Самара
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