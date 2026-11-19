В 2026 году исполняется 53 года со дня основания одного из ведущих коллективов Самары —Детского музыкального театра "Задумка". В честь этой даты юные артисты театра выйдут 21 ноября 2026 года в 12.00 на большую сцену МТС LIVE Холл, чтобы представить зрителям праздничную программу и новый спектакль «Приключения ИИ «Буратино», созданный в рамках проекта «Театры детям». Это современная интерпретация классической истории. Спектакль поднимает актуальные вопросы цифровизации, дружбы в эпоху гаджетов и поиска своего места в стремительно меняющемся мире, сочетая яркую хореографию, живой вокал и мультимедийные технологии.

История театра началась в 1973 году с создания танцевального ансамбля. В 1976–1977 годах коллективу было присвоено звание "Образцовый художественный коллектив". В 1987 году состоялась премьера первого хореографического спектакля "Из сказки в сказку", а в 1997 году "Задумка" получила статус муниципального учреждения культуры. Сегодня театр, базирующийся в школе № 41 "Гармония", объединяет около 400 участников в возрасте от 4 до 18 лет.

За более чем полувековую историю театр стал настоящей кузницей талантов. В его активе — более 100 танцевальных номеров различных направлений, свыше 200 вокальных композиций и более 30 масштабных спектаклей. "Задумка" — стабильный и сильный коллектив с высоким уровнем исполнительского мастерства, который ежегодно представляет Россию на всероссийских и международных фестивалях.

С 2011 года театр возглавляет Светлана Викторовна Явич. Бессменный художественный руководитель и основатель коллектива — Елена Геннадьевна Колотовкина, "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", кавалер ордена "Знак Почета".

Фото: минкульт СО